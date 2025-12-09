Théâtre de sensibilisation Le regard des autres Salle Germinal Désertines

Théâtre de sensibilisation Le regard des autres

Un spectacle sensible et lumineux sur la quête de soi, la confiance et le regard des autres. Il parle de l’identité, des choix de vie, des valeurs et du sens que l’on donne à son existence. Trouver sa place !

English :

A sensitive, luminous show about self-discovery, confidence and the gaze of others. It speaks of identity, life choices, values and the meaning we give to our existence. Find your place!

German :

Ein sensibles und leuchtendes Stück über die Suche nach sich selbst, das Vertrauen und den Blick der anderen. Es geht um Identität, Lebensentscheidungen, Werte und den Sinn, den man seiner Existenz gibt. Seinen Platz finden!

Italiano :

Uno spettacolo sensibile e luminoso sulla ricerca di se stessi, sulla fiducia e sullo sguardo degli altri. Parla di identità, scelte di vita, valori e del significato che diamo alla nostra esistenza. Trova il tuo posto!

Espanol :

Un espectáculo sensible y luminoso sobre la búsqueda de uno mismo, la confianza y la forma en que nos ven los demás. Habla de la identidad, las opciones vitales, los valores y el sentido que damos a nuestra existencia. ¡Encuentra tu lugar!

