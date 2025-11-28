Théâtre de Solesmes Solesmes

Théâtre de Solesmes

Salle des Fêtes Solesmes Sarthe

Tarif : 5 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Toqué…. Avant d’entrer !!!

Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale mais il est obligé de s’inventer un TOC pour pouvoir y vivre avec d’autres toqués . Pour un doubleur de voix en dessins animés comme lui, rien de plus facile il va se créer un TOC des plus farfelus pour plaire à ses colocataires ! .

Salle des Fêtes Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 59 76 60 solesmes72theatre@gmail.com

