Croquette Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 12 octobre 2025

Croquette adore Marie-France, mais son monde ne peut pas se

limiter aux choux à la crème et autres sucreries ! Tandis que sa maîtresse

s’adonne à la pâtisserie, la nuit elle sort de chez elle et découvre d’autres

saveurs. Dans un décor inventif et foisonnant, ce spectacle joyeux et décalé

est une véritable comédie musicale où fouets, cuillères et gâteaux deviennent

des accessoires de jeu. Une fable gourmande et malicieuse, où l’alimentation se

raconte en rythme et en mouvement, pour éveiller l’appétit… et la curiosité des

plus jeunes !

Conception Hélène Iratchet

Coécriture et assistanat à la mise

en scène Mathieu Montanier

Association Richard

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 16h45

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T19:00:00+02:00

2025-10-12T17:00:00+02:00_2025-10-12T17:45:00+02:00

fin : 2025-10-12T19:45:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/croquette/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Croquette est un chat pas comme les autres, fusion d’un siamois et d’un coussin en velours. Elle partage son quotidien avec Marie-France, pâtissière obsessionnelle. Avec gourmandise et espièglerie, ce duo improbable danse et chante sur l’art de bien se nourrir… et de s’ouvrir au monde !