Avant que j’oublie Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 9 novembre 2025

Inspirée par les liens intergénérationnels et familiaux,

Amalia Salle imagine une traversée dansée de la mémoire, du temps et de l’amour

filial. Les corps des danseurs dialoguent pour raconter ce que l’on ne sait pas

– ou plus – dire avec les mots. On y décèle la beauté des souvenirs, la pudeur

de certains liens du sang et l’amour qui chemine tout au long de la vie. Un

véritable moment d’émotion et de poésie, comme un élan de tendresse infinie.

Chorégraphie Amalia Salle

Compagnie Amalia Salle

Le dimanche 09 novembre 2025

de 16h00 à 17h10

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/avant-que-joublie/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Après le succès d’« Affranchies », Amalia Salle revient à Suresnes avec sa nouvelle création Avant que j’oublie. Dans une danse où les souvenirs s’effacent et renaissent, quatre danseurs jeunes et âgés déploient une ode délicate à la vie et à l’amour.