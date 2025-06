Le Pays innocent Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 5 décembre 2025

Entre récit fantastique, pure utopie et réalité, six

interprètes, comédiens et musiciens partent ensemble à la poursuite d’une même

quête, celle du « pays innocent ». Dans ce pays légendaire, il n’existerait ni

violence ni dévastation des ressources naturelles. Fable écologique proche du

conte, de l’enquête et aussi du fait divers, Le Pays innocent navigue

brillamment entre les genres à mesure que nos certitudes les plus ancrées

vacillent. Le metteur en scène Samuel Gallet rêve d’une

renaissance et d’alternatives à notre société actuelle. Le théâtre devient

alors le refuge de tous les possibles, un lieu peuplé d’inconnus, de rêves et

d’espoir.

Texte et mise en scène Samuel

Gallet

Collectif Eskandar

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T21:30:00+01:00

2025-12-05T20:30:00+01:00_2025-12-05T22:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T23:00:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/le-pays-innocent/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Une femme habille son petit garçon d’une combinaison de spationaute pour le faire voyager sur une planète qu’elle dit recouverte de forêts. Et si cette femme disait vrai ? Et si un autre monde était possible ?