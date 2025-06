Mozart au cinéma Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 29 novembre 2025

Mozart, star du cinéma ? Sa musique accompagne depuis

toujours des chefs-d’œuvre du septième art, dont le mythique Amadeus de

Milos Forman. Porté par l’orchestre dirigé par Nicola Valentini et la voix du

baryton Ramiro Maturana, ce spectacle mêle projections d’extraits-cultes et

interprétation live des plus belles œuvres du compositeur, de Don Giovanni

aux Noces de Figaro. Conçu et présenté par Max Dozolme, Mozart au

cinéma offre une fusion captivante entre musique et images, idéale pour les

mélomanes et les cinéphiles.

Orchestre national

d’Île-de-France

Direction Nicola Valentini

Le samedi 29 novembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

Mozart et le cinéma, une histoire d’amour ! De « Alien » à « Out of Africa », le septième art a sublimé la musique du génie autrichien dans des scènes inoubliables. Plus de quarante musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France accompagnent en live les extraits de films projetés pour un voyage lyrique et cinématographique.