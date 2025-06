Bazar Circus Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 30 novembre 2025

Panique au Bazar Circus ! Quand le roi annonce sa venue au

spectacle de cirque, les artistes stressent… et ratent leur numéro ! Angelo,

l’homme-canon, est propulsé si loin qu’il ne redescend pas. C’est le début

d’une histoire pleine de rebondissements adaptée de l’album jeunesse de Carl

Norac. Récité par le comédien Dominique Pinon et illustré en direct par

Juliette Barbanègre, Bazar Circus prend vie en musique au son des chefs-d’œuvre de Chostakovitch et

Khatchatourian. En avant toute vers l’aventure !

Orchestre national

d’Île-de-France

Direction Kyrian Friedenberg

Récit Dominique

Pinon

Illustrations en live Juliette Barbanègre

Le dimanche 30 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/bazar-circus/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

