Heka, Tout n’est que faux-semblant Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 21 novembre 2025

Avec Heka, du nom du dieu égyptien de la magie,

Gandini Juggling invite à un voyage fascinant entre illusion et réalité. En

combinant malicieusement objets en suspension, disparitions mystérieuses et

jeux d’équilibre, sept jongleurs dynamitent l’art de jouer avec les balles et

les anneaux multicolores. Écrit en collaboration avec deux maîtres de la magie,

le Français Yann Frisch désormais bien connu des Suresnois et le Finlandais

Kalle Nio, Heka repousse les frontières de l’émerveillement, pour une

expérience fascinante à partager en famille.

Mise en scène Sean Gandini et

Kati Ylä-Hokkala

Compagnie

Gandini Juggling

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 40 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/heka/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Magie ou jonglage ? « Heka » renverse les sens et les perceptions dans un ballet de numéros spectaculaires, drôles et envoûtants. Les objets apparaissent, disparaissent, lévitent et émerveillent les spectateurs, petits et grands.