Thérèse et Isabelle Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 11 octobre 2025

Thérèse et Isabelle raconte un premier amour interdit

dans un pensionnat du Nord de la France. Marie Fortuit adapte à la scène le

roman écrit en 1954 et publié intégralement en 2000. Elle mêle à la fiction des

éléments de la vie de Violette Leduc, notamment sa relation amicale et

intellectuelle avec Simone de Beauvoir. En défiant les normes de son époque –

et aujourd’hui magnifiée par le théâtre – la langue ardente de la romancière

fait résonner un récit d’amour inoubliable.

D’après le roman de Violette

Leduc

Mise en scène Marie Fortuit

Compagnie Les Louves à Minuit

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h30 à 22h15

payant

De 10 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

Avec « Thérèse et Isabelle », Violette Leduc livre un récit intense et poétique sur l’éveil du désir entre deux adolescentes. La mise en scène sensible et lumineuse de Marie Fortuit redonne voix à l’œuvre longtemps censurée de la grande romancière féministe.