Victor HuGOAT : n°1 du rap français Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 6 novembre 2025

Le comédien Bart relève le défi de réunir sur scène deux de

ses passions : le rap et la littérature. Dans un spectacle à la fois hommage à

l’Homme-siècle et aux musiques actuelles françaises, il recrée la bataille d’Hernani,

pleure la mort de Léopoldine, vibre lors des discours politiques d’Hugo et

dialogue avec le maître lui-même ! Entre conférence humoristique, pièce de

théâtre et performances rap, ce spectacle hybride séduit les adeptes de flows,

de punchlines percutantes et de l’œuvre du poète.

Un spectacle de et avec

Barthélemy Héran

Mise en scène Grégoire de

Chavanes

Compagnie Les Ébahis

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/victor-hugoat-n1-du-rap-francais/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr

Récemment, Bart a eu une révélation : si Victor Hugo vivait aujourd’hui, il serait le meilleur des rappeurs. Et le monde doit le savoir ! Pour le prouver, il associe dans un même spectacle rap et théâtre pour raconter la vie du grand écrivain.