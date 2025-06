Vagabondages & Conversations Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 23 novembre 2025

Deux hommes de générations différentes et aux métiers en

apparence éloignés tissent une conversation sensible autour du vivant. Pour

créer une chorégraphie ou des jardins paysagers, les deux artisans patients

savent observer la transformation d’un germe en une création artistique ou

végétale. Constatant que les hommes et les plantes migrent chacun à leur

manière et doivent s’adapter à de nouveaux environnements, ils inventent un

spectacle délicat et drôle. La poésie côtoie une pensée vagabonde toujours prête

à faire voir le monde qui nous entoure.

Un spectacle de et avec Christian Ubl et Gilles Clément

Le dimanche 23 novembre 2025

de 16h00 à 17h10

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/vagabondages-conversations/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément vous invitent à une rencontre inédite : un spectacle sur le vivant où la voix et le corps se mettent en mouvement pour nous rappeler ce qui lie l’humain à la nature.