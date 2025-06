Préparation pour un miracle Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 4 octobre 2025

Un homme

tente de sortir du Théâtre par tous les moyens, mais le plateau dénudé est

devenu incontrôlable. Les portes sont fermées, les objets se déplacent, les

lois de la physique vacillent et on assiste à une lutte contre l’imprévu. Dans

des jeux d’apparitions et de disparitions, Marc

Oosterhoff joue avec la fragilité du réel et bouscule nos certitudes. Entre

performance physique et magie, le public est sus- pendu et attend la

catastrophe ou le miracle : notre héros réussira-t-il sa sortie ?

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h05

samedi

de 20h30 à 21h35

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T23:30:00+02:00

2025-10-04T21:30:00+02:00_2025-10-04T22:35:00+02:00;2025-10-05T17:00:00+02:00_2025-10-05T18:05:00+02:00

fin : 2025-10-05T20:05:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/preparation-pour-un-miracle/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Et si vous aviez rendez-vous avec un personnage aussi maladroit que déterminé ? Son but ? Quitter le Théâtre… mais la sortie semble s’évaporer à chaque tentative ! Magique, hilarant, fascinant, ce spectacle pousse les curseurs de l’absurde jusqu’à l’émerveillement.