Hep ! Hep ! Hep ! (karaoké dessiné) Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 26 juin 2025

Le karaoké revient en force et prouve qu’il est bien plus

qu’un simple divertisse- ment. Propice au lâcher-prise, à la convivialité, à la

joie, le voici au cœur d’une expérience hybride et immersive : une

chanteuse-comédienne, une batteuse et une dessinatrice vous entraînent dans un

jeu scénique où chaque tube permet d’explorer l’histoire du karaoké avec humour

et piquant ! Participatif pour ceux qui le souhaitent, Hep ! Hep ! Hep !

transforme le temps du spectacle en une soirée festive. Que vous aimiez Dalida

ou Stromae, il y en a pour tous les goûts.

Le jeudi 26 juin 2025

de 20h30 à 22h20

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-26T23:30:00+02:00

2025-06-26T21:30:00+02:00_2025-06-26T23:20:00+02:00

fin : 2025-06-27T01:20:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Suresnes

+33141188589 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Un karaoké comme vous n’en avez jamais vu : « Hep ! Hep ! Hep ! » réinvente cet incontournable de la culture populaire et invite à chanter ou simplement écouter. Un spectacle ludique et décalé !