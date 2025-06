Immobile & Rebondi Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 16 novembre 2025

Immobile n’ose pas donner à son corps la liberté de bouger.

Il reste statique, en contorsion et en équilibre jusqu’à ce que Rebondi, un

personnage haut en couleur, l’entraîne dans un monde joyeux, plein d’énergie et

poétique. Lui, ce qu’il aime, c’est l’acrobatie, les portés et la danse. Immobile

& Rebondi explore la naissance des idées et célèbre l’imagination sous

toutes ses formes.

Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte

Compagnie Lamento

Le dimanche 16 novembre 2025

de 10h30 à 11h05

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T11:30:00+01:00

2025-11-16T10:30:00+01:00_2025-11-16T11:05:00+01:00

fin : 2025-11-16T12:05:00+01:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/immobile-rebondi/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Comment naissent les idées ? Immobile, un artiste en panne d’inspiration, rencontre Rebondi, un boute-en-train qui va tout chambouler. Entre danse et cirque, ce spectacle drôle, joyeux et coloré entraîne petits et grands dans un voyage au cœur de la créativité !