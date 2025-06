Le Premier Sexe Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 9 octobre 2025

Accompagné

par les membres de sa famille, ses camarades de classes, son psy, ses ex, ses

futures amours, Mickaël Délis partage dans un récit savoureux ses premières

années et ses premiers émois. En sept tableaux et un foisonnement d’anecdotes,

il interroge le vertige de la masculinité et tout ce qu’elle implique

d’impératifs dans la voix, la posture, l’attitude, le style vestimentaire. De

l’enfance à l’âge adulte, de la virilité abusive à une masculinité singulière, Le

Premier Sexe est un parcours, un partage et une invitation irrésistible à

se laisser tenter par le deuxième volet de la Trilogie, La Fête du slip

!

Le jeudi 09 octobre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

+33141188589 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Premier volet de la Trilogie du troisième type à retrouver cette saison dans son intégralité, « Le Premier Sexe » offre une réflexion drôle et lumineuse sur les stéréotypes de genre. Mickaël Délis signe un seul en scène romanesque formidablement écrit.