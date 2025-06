Match d’improvisation théâtrale Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 16 octobre 2025

Deux équipes, un arbitre, des thèmes dévoilés à la dernière

seconde : voici les ingrédients d’un match d’improvisation inoubliable ! Entre

performances théâtrales et humour débridé, les comédiens repoussent leurs

limites pour surprendre et émouvoir. Chaque improvisation prend vie sous nos

yeux, pour un moment unique et imprévisible. Un spectacle interactif où vos

votes décideront du vainqueur… et où tout peut arriver !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/match-dimprovisation-theatrale/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Après des rencontres spectaculaires la saison passée, l’équipe de France d’improvisation revient affronter cette fois-ci une équipe réunissant les meilleurs improvisateurs parisiens dans un match explosif ! Sans texte ni filet, les comédiens rivalisent d’imagination pour créer des histoires inédites sous vos yeux. À vous de voter pour les départager !