Spiritueux Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 27 novembre 2025

Juste un verre. Une soirée. Un trou noir. À travers le récit

d’un homme tentant de reconstituer une nuit d’ivresse, Spiritueux scrute

notre rapport à l’alcool et aux fêtes. Celles où les différents breuvages

agissent comme un désinhibiteur. Celles qui ne se déroulent pas comme on les

avait espérées : venu pour célébrer le départ à l’étranger de ses amis, le

héros revoit son ex-femme. Laurent Cazanave livre une performance viscérale

entre théâtre et danse, donnant à voir l’ivresse sous toutes ses nuances.

Texte, mise en scène et

interprétation Laurent Cazanave

Co-mise en scène Audrey

Bertrand

Chorégraphie Caroline Jaubert

La Passée Compagnie

Le jeudi 27 novembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Aéroplane Suresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/spiritueux/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

