Théâtre de voisins voisines

10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-25

Deux stages de théâtre circuito cultural argentine

– 17 et 18 février de 7 à 18 ans

– 25 et 26 février pour les adultes

Auberge espagnole.

Sur inscription. .

10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 52 21 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre de voisins voisines Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose