Théâtre de voisins voisines Loguivy-Plougras
Théâtre de voisins voisines Loguivy-Plougras mardi 17 février 2026.
Théâtre de voisins voisines
10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-25
Deux stages de théâtre circuito cultural argentine
– 17 et 18 février de 7 à 18 ans
– 25 et 26 février pour les adultes
Auberge espagnole.
Sur inscription. .
10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 52 21 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre de voisins voisines Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose