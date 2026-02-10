Théâtre déambulatoire : Les Parts manquantes Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 11:00 –

Gratuit : oui Sans inscription, jauge limitée à 100 personnes Tout public

Elles étaient chanteuses, scientifiques, écrivaines ou encore peintresses. Certaines sont restées anonymes, d’autres ont marqué de leurs noms notre histoire et notre mémoire. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le #8mars, la compagnie La mort est dans la boîte vous invite à partir à la rencontre de femmes, de Nantes et d’ailleurs, historiques et du quotidien, pour célébrer ensemble le matrimoine. Au cours d’un spectacle théâtral en déambulation, intitulé « Les parts manquantes », six femmes, incarnées par des comédiennes, vous raconteront leurs vies mais aussi leurs héritages. Du Musée d’Arts au cimetière de la Bouteillerie, cette déambulation sera l’occasion d’interroger notre mémoire sur l’histoire des femmes et de prendre le temps d’écouter les parts manquantes de notre histoire. Informations pratiques : Le samedi 7 mars, à 11h et 15h30Rdv devant le musée d’arts, rue Georges ClemenceauParcours total : 1,4 km. Accessible aux personnes à mobilité réduite / déplacements à pied répétés.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

