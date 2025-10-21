Théâtre débat et si on rejouait le quotidien ? Salle Fredaine Plestan

Vous êtes parent ? Alors vous connaissez sûrement ces instants où tout devient trop quand bébé pleure sans répit, qu’au retour du travail le lave-vaisselle ne se vide pas et que la pile de linge grandit, que les écrans prennent plus de place qu’on ne voudrait, ou que le regard des autres pèse sur nos choix…

Cette soirée théâtre est faite pour vous !

À travers de courtes saynètes de 5 minutes, les comédiens mettent en scène ces situations du quotidien, pour rire, réfléchir et surtout se sentir moins seul.

Après chaque scène, vous pourrez échanger avec les professionnels de santé présents.

Avec le Théâtre du Totem, Benoit Le Goedec, sage femme et Jessica Chouan, infirmière mobile en périnatalité

Cette soirée est également au programme des SISM 2025 ! .

Salle Fredaine 14 Rue du 14 Juillet Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne

