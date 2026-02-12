Théâtre Débat Il ne faut pas confondre la Radiothérapie avec un Coucher de Soleil Salle Raugraff Nancy

Théâtre Débat Il ne faut pas confondre la Radiothérapie avec un Coucher de Soleil

Salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Vendredi 2026-03-20 18:30:00

2026-03-20

Dans le cadre de la 28ème édition de la semaine du cerveau, le laboratoire CRAN exposera ses travaux de recherche sur les tumeurs cérébrales au grand public sous la forme d’un théâtre-débat joué par la compagnie Impavide. Venez assister à cette pièce co-écrite par Joël Daouk, ingénieur de recherche au laboratoire et Amélie Aubertin, comédienne et metteuse en scène.

Plongez dans l’histoire d’un couple confronté à la maladie et explorez avec eux leur parcours à travers les doutes, les questionnements et les bouleversements dans leur vie quotidienne.

Si le couple porte le volet humain de la maladie, il est accompagné par leur médecin ; personnage à la personnalité… atypique, leur apportant (à sa manière) son soutien ainsi que les éclairages cliniques et scientifiques sur les progrès récents des thérapies par rayonnement.

Dans cette œuvre originale, où humour et émotions se croisent, les comédiens offrent une vue d’ensemble sur le cancer du cerveau, des premiers signes d’alerte aux techniques les plus novatrices en passant par la recherche exploratoire et les études précliniques.

La représentation sera suivie d’un échange entre le public, l’équipe artistique et les chercheurs pour faire un point sans tabou sur ces nouvelles thérapies à venir.

Entrée libre et sans inscription.Adultes

As part of the 28th edition of Brain Week, the CRAN laboratory will be presenting its research on brain tumors to the general public in the form of a theater-debate performed by the Impavide company. Come and see this play co-written by Joël Daouk, research engineer at the laboratory, and Amélie Aubertin, actress and director.

Immerse yourself in the story of a couple confronted with illness, and explore with them their journey through doubts, questioning and upheavals in their daily lives.

While the couple bear the human side of the disease, they are accompanied by their doctor, a character with an atypical personality who (in his own way) provides support, as well as clinical and scientific insights into recent advances in radiation therapy.

In this original work, where humor and emotion meet, the actors offer an overview of brain cancer, from the first warning signs to the most innovative techniques, via exploratory research and preclinical studies.

The performance will be followed by a discussion between the audience, the artistic team and the researchers, who will take a no-holds-barred look at the new therapies to come.

Admission free and no registration required.

