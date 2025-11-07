Théâtre débat La fuite Polisot

Théâtre débat La fuite Polisot vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre débat La fuite

3 place de la gare Polisot Aube

Début : 2025-11-07 20:30:00

2025-11-07

L’Aiguillage vous propose un théâtre débat.

En partenariat avec le MRAP de Troyes

Compagnie Du loup bleu

Mis en scène Marie-Hélène Aïn

Interprètes Ibraheem Ramadan et Alain Dommanget

Spectacle tout public Durée 40 mn

Un homme jeune un fils, un frère, un fiancé décide de quitter son pays et entreprend un long voyage pour trouver, peut-être, un monde meilleur… comme tant d’autres.

On les appelle migrants, exilés, sans papiers, demandeurs d’asile…

La fuite , c’est l’histoire, en neuf épisodes, du voyage de ce jeune homme qui, à chaque étape, rencontre un personnage (incarné à chaque fois par le même comédien) emblématique d’un moment, d’un lieu, d’une fonction, d’une émotion.

Avec une chaise, une valise, des pierres, un téléphone portable, une couverture, une photo, deux comédiens et les images de Pascale Morel.

Spectacle suivi d’un débat animé par le MRAP Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (antenne de Troyes).

Entrée libre

Ouverture du café associatif .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

