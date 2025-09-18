Théâtre-débat La grande aventure de la vie, cultiver les liens Dieuze
Théâtre-débat La grande aventure de la vie, cultiver les liens
Jeudi 2025-09-18 19:30:00
Une scène, un débat, des solutions pour lutter contre la solitude des personnes âgées.
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est
English :
A stage, a debate, solutions to combat loneliness among the elderly.
German :
Eine Szene, eine Debatte, Lösungen zur Bekämpfung der Einsamkeit älterer Menschen.
Italiano :
Un palco, un dibattito e soluzioni per combattere la solitudine degli anziani.
Espanol :
Un escenario, un debate y soluciones para combatir la soledad entre las personas mayores.
