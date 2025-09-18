Théâtre-débat La grande aventure de la vie, cultiver les liens Dieuze

Théâtre-débat La grande aventure de la vie, cultiver les liens Dieuze jeudi 18 septembre 2025.

Théâtre-débat La grande aventure de la vie, cultiver les liens

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Une scène, un débat, des solutions pour lutter contre la solitude des personnes âgées.Adultes

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 mkuntzburger@fede57.admr.org

English :

A stage, a debate, solutions to combat loneliness among the elderly.

German :

Eine Szene, eine Debatte, Lösungen zur Bekämpfung der Einsamkeit älterer Menschen.

Italiano :

Un palco, un dibattito e soluzioni per combattere la solitudine degli anziani.

Espanol :

Un escenario, un debate y soluciones para combatir la soledad entre las personas mayores.

