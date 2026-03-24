Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants

Le Caré Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le Comité Action sociale Agirc-Arrco Bourgogne Franche Comté, en partenariat avec la mairie et le CCAS de Baume les Dames vous propose un théâtre-débat .

Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10 actionsocialebourgognefranchecomte@agirc-arrco.fr

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English : Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants

L’événement Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS