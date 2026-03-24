Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants Baume-les-Dames
Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants Baume-les-Dames mardi 28 avril 2026.
Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants
Le Caré Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Le Comité Action sociale Agirc-Arrco Bourgogne Franche Comté, en partenariat avec la mairie et le CCAS de Baume les Dames vous propose un théâtre-débat .
Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10 actionsocialebourgognefranchecomte@agirc-arrco.fr
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English : Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants
L’événement Théâtre-débat Le bien vieillir et les aidants Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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