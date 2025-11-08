Théâtre-Débat Le grand écart ou la révocation de Lady de Nantes Eglise protestante Orthez
Pièce écrite et jouée par Jean-Marie Perinetti.
En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau et met fin à près d’un siècle de relative tolérance religieuse. 340 ans plus tard, on demande à James de monter un spectacle de théâtre avec des jeunes qui n’en ont jamais entendu parler.
Sauf que le metteur en scène ne sait pas y faire avec les jeunes ! Et pour couronner le tout, certains n’ont pas la même religion et se regardent en chien de faïence…
Jean -Luc Gadreau (France Culture) et Jean-Marie Perinetti animeront le débat qui suivra autour des thèmes abordés dans le seul-en-scène : décalage générationnel, mémoires blessées, transmission, vivre ensemble. .
Eglise protestante 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 04 01
