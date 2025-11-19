Théâtre-débat Paray-le-Monial
Théâtre-débat Paray-le-Monial mercredi 19 novembre 2025.
Théâtre-débat
Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Il n’y a souvent qu’un pas entre les péchés mignons, les petits plaisirs qui font du bien, et la dépendance qui fait souvent du mal.
Comment faire pour aider les personnes âgées qui sont devenues dépendantes à se détacher de l’objet de leur addiction ? .
Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 42 30 14 ccas@paraylemonial.fr
