Théâtre débat Pour notre santé mentale, réparons le lien social SISM 2025 Rue Georges Schiever Avallon jeudi 23 octobre 2025.

Début : 2025-10-23 15:00:00

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, le Pays Avallonnais propose un théâtre-débat pour clôturer un cycle d’animations autour du lien social et du bien-être.

L’événement, intitulé Pour notre santé mentale, réparons le lien social , met en lumière l’importance des relations humaines dans la préservation de notre santé mentale — un enjeu majeur alors que 41 % des Français déclarent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale.

Une occasion d’en parler ensemble, d’échanger et de partager un moment chaleureux ! .

