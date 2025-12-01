Théâtre débat Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux! Domfront Domfront en Poiraie

Théâtre débat Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux!

Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-12-15 14:30:00

fin : 2025-12-15 17:30:00

2025-12-15

La pièce de théâtre Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! vise à dédramatiser pour mieux prévenir. Elle plonge le public de retraités dans une émission de télé interactive sur le Bien vieillir .

Les thématiques du Bien vieillir évoquées dans cette représentation théâtrale

Entretenir sa mémoire, stimuler son cerveau (jeux, lecture, sorties, voyages…)

Rester en forme, tonifier son corps (activité physique quotidienne, alimentation équilibrée…)

Partager et rester en contact (relations amoureuses, amicales et familiales, bénévolat…)

Penser à soi et veiller à sa santé

Ce spectacle a pour objectifs de donner un message positif sur la prévention santé, de faire la promotion du bien vieillir, de favoriser un regard positif sur l’avancée en âge et de faire prendre conscience qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. .

