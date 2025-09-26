Théâtre Débrancher pour mieux se connecter Rue Jeanne d’Arc Lesneven

Théâtre Débrancher pour mieux se connecter Rue Jeanne d’Arc Lesneven vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre Débrancher pour mieux se connecter

Rue Jeanne d’Arc L’Atelier Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Dans le cadre de la semaine de la parentalité « débrancher pour mieux se connecter » la CLCL et son réseau parentalité vous invitent à échanger, comprendre, tester et… partager des clés simples pour assurer un usage sain et équilibré du numérique à la maison.

THÉÂTRE DÉBRANCHER POUR MIEUX SE CONNECTER

Vendredi 26 septembre 20 h 00 à 22 h 00

L’Atelier Lesneven

Un trio d’acteurs met en lumière des problématiques dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître.

Le but n’est pas de donner des solutions, des réponses, de conseiller ou d’orienter mais bien de donner un support concret de réflexion et d’échanges.

Les personnes présentes dans le public pourront intervenir et même monter sur scène pour illustrer leurs propositions et alternatives, n’hésitez pas à devenir spect’Acteurs

. . .

Retrouvez tout le programme https://www.calameo.com/read/0059769823b53224a2372

Animations gratuites & ouvertes à tous

Infos sur www.clcl.bzh .

Rue Jeanne d’Arc L’Atelier Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 11 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Débrancher pour mieux se connecter Lesneven a été mis à jour le 2025-09-05 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne