Théâtre Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer Sedan

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Dans sa salle de bain, temple de l’intime, Astrid déballe tout le corps post-partum, la perte de l’être aimé, la vie de jeune maman solo. Tantôt influenceuse, tantôt sorcière et louve, elle déploie une parole où fusionnent récit, saillies poétiques et éloges de la beauté pour un rituel nocturne magique de reconquête du corps, du désir et des libertés qui va la conduire de sa baignoire à l’espace sauvage de la forêt. Dans une dramaturgie plastique, crûe et généreuse, qui invite à la fois à l’écoute bienveillante et à l’émancipation, Héloïse Desrivières dévoile un texte puissant et sans détour.Billeterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

In her bathroom, a temple of intimacy, Astrid spills the beans on her post-partum body, the loss of a loved one and life as a young solo mom. Part influencer, part witch, part she-wolf, she unfurls her words in a fusion of storytelling, poetic jabs and eulogies of beauty for a magical nocturnal ritual of reclaiming the body, desire and freedoms that will take her from her bath to the wilderness of the forest. Héloïse Desrivières unveils a powerful, straightforward text in a plastic, raw and generous dramaturgy that invites both attentive listening and emancipation

German :

In ihrem Badezimmer, dem Tempel der Intimität, packt Astrid alles aus: den Körper nach der Geburt, den Verlust des geliebten Menschen, das Leben als junge Mutter allein. Als Influencerin, Hexe und Wölfin entfaltet sie eine Sprache, in der Erzählungen, poetische Ausbrüche und Lobpreisungen der Schönheit zu einem magischen nächtlichen Ritual der Rückeroberung des Körpers, des Verlangens und der Freiheit verschmelzen, das sie von ihrer Badewanne in die Wildnis des Waldes führt. In einer plastischen, rohen und großzügigen Dramaturgie, die gleichzeitig zum wohlwollenden Zuhören und zur Emanzipation einlädt, enthüllt Héloïse Desrivières einen kraftvollen und unverblümten Text.Kartenverkauf

Italiano :

Nel suo bagno, il tempio dell’intimità, Astrid racconta tutto: il suo corpo dopo il parto, la perdita di una persona amata, la vita da giovane mamma single. Un po’ influencer, un po’ strega, un po’ lupa, dispiega le sue parole in una fusione di narrazione, battute poetiche ed elogi di bellezza in un magico rituale notturno di recupero del corpo, del desiderio e della libertà che la porta dal suo bagno alla natura selvaggia della foresta. La drammaturgia plastica, cruda e generosa di Héloïse Desrivières ci invita all’ascolto attento e all’emancipazione, rivelando un testo potente e diretto

Espanol :

En su cuarto de baño, templo de la intimidad, Astrid se sincera: su cuerpo después del parto, la pérdida de un ser querido, su vida como joven madre en solitario. En parte influencer, en parte bruja, en parte loba, despliega sus palabras en una fusión de narración de historias, golpes poéticos y elogios a la belleza en un mágico ritual nocturno de reivindicación del cuerpo, el deseo y la libertad que la lleva de su baño a la naturaleza salvaje del bosque. La dramaturgia plástica, cruda y generosa de Héloïse Desrivières nos invita tanto a escuchar con atención como a emanciparnos, revelando un texto poderoso y directo

