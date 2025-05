LYNDIPOP en concert – Théâtre Déjazet Paris, 24 mai 2025, Paris.

Lyndipop est une chorale polyphonique qui réunit 70 amateurs autour d’un répertoire pop-rock anglais et francophone depuis 10 ans. Le répertoire vous entraîne dans des univers variés grâce aux harmonisations pour 4 voix de Geoffrey Bouthors (chef de choeur) et à la mise en scène de Marguerite Etrillard. Au programme de ce nouvel opus : U2, Santa, Voyou, Bon Jovi, One Republic, Clara Luciani, Taylor Swift…

Samedi 24 mai 2025 à 20h et dimanche 25 mai 2025 à 16h30

Théâtre Déjazet 41 bld du Temple 75003

Tarif plein : 19€ ; Tarif -de 18 ans : 15€

Première partie : JukeFox (40 choristes)

+33981370969 info@artistic-online.com https://www.facebook.com/lyndipop/ https://www.facebook.com/lyndipop/

