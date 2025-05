Au théâtre Déjazet, lecture d’extraits du Ventre de Paris d’Émile Zola – Théâtre Déjazet Paris, 27 mai 2025, Paris.

Les célèbres Halles du grand architecte de Paris ont été immortalisées sous la plume de Zola… Avec leurs arches de fer forgé et leurs toits de

verre, ces « monstres de fer » ont nourri Paris. Les boutiques opulentes

et les étals abondants restent gravés dans la mémoire collective et ce malgré

leur destruction en 1970.

Véritable fresque d’un passé qui a marqué l’histoire

de Paris, Le Ventre de Paris, roman de Zola, fait le portrait de ces parisiens qui vivaient

au rythme du marché et nous invite à nous arrêter un temps dans le Paris

bouillonnant de Baltard.

Les lectures seront assurées par Robert Bensimon, comédien, metteur en scène et

réalisateur ; et Corine Thézier, comédienne et artiste interprète.

Le mardi 27 mai 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Théâtre Déjazet 41 Bd du Temple 75003 Paris

