Théâtre délivrez-nous du mâle CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Théâtre délivrez-nous du mâle

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Une délirante et irrévérencieuse comédie dans un authentique dérapage théâtral.

Lola dirige une armée de financiers à la testostérone épanouie. Elle est sexy, célibataire et… compliquée.

Au lendemain d’une bringue de compétition , Lola trouve un moine, Frère Félicien, dans son canapé…

Là, Lola se demande si elle n’aurait quand même pas loupé un virage… Et lorsque Dieu décide de s’en mêler…

Il n’y a plus de doute elle est sûre d’avoir dérapé ! Elle est loin, très loin, d’être au bout de ses surprises… Et Frère Félicien aussi d’ailleurs !Tout public

22 .

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A delirious, irreverent comedy in an authentic theatrical skid.

Lola leads an army of testosterone-driven financiers. She’s sexy, single and? complicated.

The day after a competitive binge, Lola finds a monk, Frère Félicien, on her sofa?

Lola wonders if she might have missed a turn? And when God decides to get involved?

There’s no doubt about it: she’s sure she’s slipped! She’s far, far from the end of her surprises? And so is Brother Félicien!

L’événement Théâtre délivrez-nous du mâle Metz a été mis à jour le 2025-12-09 par AGENCE INSPIRE METZ