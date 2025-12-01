Théâtre Denali Espace Philippe Auguste Vernon
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
En 2019, Cynthia, 19 ans, est retrouvée abattue d’une balle dans la nuque dans la rivière Eklutna en Alaska. Les derniers à l’avoir vue sont ses amis Denali et Kayden. Les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables…
Accessible à partir de 12 ans .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
