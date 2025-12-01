Théâtre Denali Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Denali

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon

Début : 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

En 2019, Cynthia, 19 ans, est retrouvée abattue d’une balle dans la nuque dans la rivière Eklutna en Alaska. Les derniers à l’avoir vue sont ses amis Denali et Kayden. Les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables…

Accessible à partir de 12 ans .

27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

