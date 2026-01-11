Théâtre Dépêche-toi Bibiche on va rater l’avion ! Châteaudun

Théâtre Dépêche-toi Bibiche on va rater l’avion !

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif : 7 EUR

Date : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Comédie en 3 actes de Jérôme Dubois.

Au profit du Secours Populaire.

Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois ! Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à boucler et une voisine empoisonnante, surnommée la vieille chouette, vont vite faire monter la pression avant le départ ! Le fameux départ que la concierge espagnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les mêmes raisons ! On dit que la concierge est toujours dans l’escalier, disponible, prête à rendre service… pas celle-là ! En effet, en l’absence de Marc et Sophie, sans leur dire, et pour se faire un peu d’argent, cette dernière a loué l’appartement à des villageois. 7 .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Comedy in 3 acts by Jérôme Dubois.

In aid of Secours Populaire.

