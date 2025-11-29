Théâtre Dépêche-toi Bibiche… on va rater l’avion Sanssac-l’Église

Théâtre Dépêche-toi Bibiche… on va rater l’avion

Salle socio-culturelle Sanssac-l’Église Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

pré-vente au bar le Petit Marché ou en mairie

Début : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

Représentation de la nouvelle pièce de la troupe de théâtre amateur de Saint Christophe sur Dolaizon Dépêche-toi bibiche… on va rater l’avion . Le samedi 29 novembre à 20 h 30, à la salle socio-culturelle de Sanssac-l’Eglise.

Salle socio-culturelle Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 64 43

English :

Performance of the new play by the Saint Christophe sur Dolaizon amateur theater troupe: Dépêche-toi bibiche… on va rater l’avion . Saturday November 29 at 8:30 pm, at the Salle socio-culturelle in Sanssac-l’Eglise.

German :

Aufführung des neuen Stücks der Amateurtheatergruppe von Saint Christophe sur Dolaizon: Dépêche-toi bibiche… on va rater l’avion (Beeil dich, Bibiche… wir werden das Flugzeug verpassen). Am Samstag, den 29. November um 20.30 Uhr im soziokulturellen Saal von Sanssac-l’Eglise.

Italiano :

Rappresentazione del nuovo spettacolo del gruppo teatrale amatoriale di Saint Christophe sur Dolaizon: Dépêche-toi bibiche… on va rater l’avion . Sabato 29 novembre alle 20.30, presso la Salle socio-culturelle di Sanssac-l’Eglise.

Espanol :

Representación de la nueva obra del grupo de teatro aficionado de Saint Christophe sur Dolaizon: Dépêche-toi bibiche… on va rater l’avion . Sábado 29 de noviembre a las 20.30 h, en la Salle socio-culturelle de Sanssac-l’Eglise.

