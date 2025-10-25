Théâtre Derrière le hublot se cache parfois du linge Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Théâtre Derrière le hublot se cache parfois du linge Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.

Théâtre Derrière le hublot se cache parfois du linge

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Par Les filles de Simone.

On voudrait s’aimer mieux. Mais comment faire quand on cumule les mandats en couple hétérosexuel cohabitant et parental, le tout noyé dans les eaux troubles du patriarcat ? Les Filles de Simone invitent un homme à disséquer ce petit système hétéronormé qui ne rime pas encore avec égalité.

Entre scène de ménage, séquence romantique et tirade tragique, on joue nos rôles, comme dans la vie. Des rôles que l’on connaît déjà par coeur et que l’on aimerait réécrire. Le trio se livre à une plongée pop-analytique dans l’espace inouï de l’amour en ménage.

Dès 15 ans. .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Derrière le hublot se cache parfois du linge Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS