Théâtre des 2 points Le Fabrice di Falco Quartet lyrique, baroque, jazz Rodez
vendredi 2 avril 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Le Fabrice di Falco Quartet lyrique, baroque, jazz
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-04-02
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un docu-concert.
Du baroque jusqu’au jazz
Avec Le Fabrice di Falco Quartet, la voix devient un territoire de liberté où les époques, les styles et les cultures dialoguent sans frontières. Contre‑ténor à la trajectoire singulière, Fabrice di Falco invite le public à un voyage musical audacieux, allant du répertoire baroque aux esthétiques jazz et contemporaines.
Entouré de musiciens complices, il explore les filiations secrètes entre les musiques savantes et populaires, mêlant virtuosité, improvisation et émotion brute. Ce concert est une traversée sensible et inventive, où la voix se réinvente et affirme toute sa puissance expressive, entre héritage et création.
Un moment musical intense, libre et profondément incarné.
Au programme de cette soirée de grands airs composés pour les castrats, réarrangés en jazz .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a documentary concert.
L’événement Théâtre des 2 points Le Fabrice di Falco Quartet lyrique, baroque, jazz Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Match N3F Roc Handball Castanet Ram. HB Rodez 12 septembre 2026
- DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez 12 septembre 2026
- Concert Tutti chorale du Club Rodez 13 septembre 2026
- CYCLE DE CONFÉRENCES AU MUSÉE SOULAGES EXPOSITION HIROSHI SUGIMOTO avenue Victor Hugo Rodez 13 septembre 2026
- Raid des jeunes aventuriers Rodez 13 septembre 2026