Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Le Fabrice di Falco Quartet lyrique, baroque, jazz

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un docu-concert.

Du baroque jusqu’au jazz

Avec Le Fabrice di Falco Quartet, la voix devient un territoire de liberté où les époques, les styles et les cultures dialoguent sans frontières. Contre‑ténor à la trajectoire singulière, Fabrice di Falco invite le public à un voyage musical audacieux, allant du répertoire baroque aux esthétiques jazz et contemporaines.

Entouré de musiciens complices, il explore les filiations secrètes entre les musiques savantes et populaires, mêlant virtuosité, improvisation et émotion brute. Ce concert est une traversée sensible et inventive, où la voix se réinvente et affirme toute sa puissance expressive, entre héritage et création.

Un moment musical intense, libre et profondément incarné.

Au programme de cette soirée de grands airs composés pour les castrats, réarrangés en jazz .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a documentary concert.

L’événement Théâtre des 2 points Le Fabrice di Falco Quartet lyrique, baroque, jazz Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)