Théâtre des 2 points Mérou spectacle d’humour Rodez
mardi 9 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Mérou spectacle d’humour
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-03-09
fin : 2027-03-09
Date(s) :
2027-03-09
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle d’ humour.
Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?
A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.
Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.
Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a comedy show.
L’événement Théâtre des 2 points Mérou spectacle d’humour Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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