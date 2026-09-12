Théâtre des 2 points N.Ormes cirque contemporain Rodez
vendredi 19 mars 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points N.Ormes cirque contemporain
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-03-19
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de cirque contemporain.
L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir.
N.Ormes est un spectacle de cirque à travers lequel le duo Agathe et Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées.
Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori.
Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité. .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a contemporary circus performance.
L’événement Théâtre des 2 points N.Ormes cirque contemporain Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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