Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Nouveaux voisins, nouveaux amis docu-concert

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un docu-concert.

Ce docu-concert donne à suivre la rencontre en chanson entre Merlot et les résidents du Centre d’hébergement d’urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité.

Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique créent un lien. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre.

Un regard humain et joyeux sur nos Nouveaux Voisins, nos Nouveaux Amis. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a documentary concert.

L’événement Théâtre des 2 points Nouveaux voisins, nouveaux amis docu-concert Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)