Théâtre des 2 points Tourne Fête pièce de théâtre et musique Rodez
samedi 23 janvier 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Théâtre des 2 points Tourne Fête pièce de théâtre et musique
1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.
Fa’a’amu, l’enfant adoptif, est le cri d’une mère, en réponse à la lettre de son fils adoptif. Une lettre de révolte à laquelle elle va répondre avec sa douleur, son humour, sa sincérité.
Elle s’ouvre, tout simplement, comme elle ne l’a jamais fait, comme elle n’a jamais osé le faire. Par pudeur, par peur, par omission… Parce que certaines choses sont difficiles à dire. Cette lettre du fils est un détonateur, c’est le moment de tout raconter, d’ouvrir son cœur, de mettre des mots sur ce qui a été longtemps tu.
Un message intime et universel, qui nous parle du chemin vers l’adoption, de la stérilité, de la maternité, d’amour, de reconnaissance, de maladresses, de non-dits, de la vie. 8 .
1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.
L’événement Théâtre des 2 points Tourne Fête pièce de théâtre et musique Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Trinquons Atelier découverte Rodez 9 septembre 2026
- Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez 10 septembre 2026
- Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez 11 septembre 2026
- Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez 11 septembre 2026
- DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez 12 septembre 2026