Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Tourne Fête pièce de théâtre et musique

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose une pièce de théâtre.

Fa’a’amu, l’enfant adoptif, est le cri d’une mère, en réponse à la lettre de son fils adoptif. Une lettre de révolte à laquelle elle va répondre avec sa douleur, son humour, sa sincérité.

Elle s’ouvre, tout simplement, comme elle ne l’a jamais fait, comme elle n’a jamais osé le faire. Par pudeur, par peur, par omission… Parce que certaines choses sont difficiles à dire. Cette lettre du fils est un détonateur, c’est le moment de tout raconter, d’ouvrir son cœur, de mettre des mots sur ce qui a été longtemps tu.

Un message intime et universel, qui nous parle du chemin vers l’adoption, de la stérilité, de la maternité, d’amour, de reconnaissance, de maladresses, de non-dits, de la vie. 8 .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a play.

L’événement Théâtre des 2 points Tourne Fête pièce de théâtre et musique Rodez a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)