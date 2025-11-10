Théâtre des Aidants Une journée comme les autres…ou presque ! Maison de retraite Castelmouly Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-11-10 14:30:00

fin : 2025-11-10 17:00:00

2025-11-10

La Compagnie l’art de la parole et la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants de Bagnères de Bigorre vous invitent pour un spectacle de Théâtre Forum.

Les aidants montent sur scène pour restituer à travers des saynètes quelques réalités de la vie quotidienne. Les différentes scènes montrent et racontent l’engagement des aidants en tant que conjoints, enfants, parents, amis… mais aussi les épreuves traversées.

Ce moment de Théâtre-forum permet un échange convivial entre personnes présentes et aussi entre le public et les acteurs après chaque scène.

L’ échange des points de vue sur les différentes situations est enrichissant et permet aussi parfois de voir une difficulté sous un autre angle et de profiter de l’expérience des autres et des solutions qu’ils ont trouvé dans des situations semblables.

Un moment ludique, bienfaisant, de répit, de réconfort et de convivialité. Ce moment de pause et partage est dédié aux aidants et à leurs proches malades.

En fin de séance, participants, comédiens et professionnels se trouvent autour d’un goûter, au cours duquel peuvent se poursuivre les échanges et prises d’informations auprès des professionnels présents.

Places limitées. Gratuit et sur inscriptions jusqu’au 27/10/2025 avec la PTAR 05 62 91 42 84 ptar.bagneres@ch-bagneres.fr .

+33 5 62 91 42 84 ptar.bagneres@ch-bagneres.fr

English :

The Compagnie l?art de la parole and the Plateforme d?Accompagnement et de Répit des Aidants de Bagnères de Bigorre invite you to a Forum Theater show.

Caregivers take to the stage to act out some of the realities of everyday life. The various scenes show and tell the story of the caregivers? commitment as spouses, children, parents, friends? but also the trials they have been through.

This forum-theater moment allows for a convivial exchange between those present, as well as between the audience and the actors after each scene.

The exchange of points of view on different situations is enriching, and sometimes enables us to see a difficulty from another angle, and to benefit from the experience of others and the solutions they have found in similar situations.

A playful, beneficial moment of respite, comfort and conviviality. This moment of pause and sharing is dedicated to caregivers and their sick loved ones.

At the end of the session, participants, actors and professionals enjoy a snack, during which they can continue to exchange ideas and get information from the professionals present.

German :

Die Compagnie l’art de la parole und die Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants de Bagnères de Bigorre laden Sie zu einer Aufführung des Forumtheaters ein.

Die pflegenden Angehörigen kommen auf die Bühne, um in Sketchen einige Realitäten des täglichen Lebens wiederzugeben. Die verschiedenen Szenen zeigen und erzählen das Engagement der pflegenden Angehörigen als Ehepartner, Kinder, Eltern, Freunde usw., aber auch die Prüfungen, die sie durchstehen müssen.

Das Forumtheater ermöglicht einen geselligen Austausch zwischen den Anwesenden sowie zwischen Publikum und Schauspielern nach jeder Szene.

Der Austausch von Standpunkten zu verschiedenen Situationen ist bereichernd und ermöglicht es manchmal auch, eine Schwierigkeit aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und von den Erfahrungen anderer und den Lösungen, die sie in ähnlichen Situationen gefunden haben, zu profitieren.

Ein spielerischer, wohltuender Moment der Atempause, des Trostes und der Geselligkeit. Diese Zeit der Pause und des Austauschs ist pflegenden Angehörigen und ihren kranken Familienmitgliedern gewidmet.

Am Ende der Sitzung treffen sich die Teilnehmer, Schauspieler und Fachleute zu einem Imbiss, bei dem sie sich weiter austauschen und Informationen bei den anwesenden Fachleuten einholen können.

Italiano :

La Compagnie l’art de la parole e la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants de Bagnères de Bigorre vi invitano a uno spettacolo del Teatro Forum.

I badanti salgono sul palco per recitare alcune realtà della vita quotidiana. Le varie scene mostrano e raccontano l’impegno dei badanti come coniugi, figli, genitori, amici, ecc. ma anche le prove che hanno vissuto.

Questo teatro forum permette uno scambio conviviale tra i presenti e anche tra il pubblico e gli attori dopo ogni scena.

Lo scambio di punti di vista sulle diverse situazioni è arricchente e a volte ci permette anche di vedere una difficoltà da un’altra angolazione e di beneficiare dell’esperienza degli altri e delle soluzioni che hanno trovato in situazioni simili.

È un momento divertente e distensivo di tregua, conforto e convivialità. Questo momento di pausa e di condivisione è dedicato a chi si occupa di assistenza e ai loro familiari malati.

Al termine della sessione, partecipanti, attori e professionisti si riuniscono per uno spuntino, durante il quale si può continuare a discutere e ottenere informazioni dai professionisti presenti.

Espanol :

La Compagnie l’art de la parole y la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants de Bagnères de Bigorre le invitan a un espectáculo de Teatro Fórum.

Los cuidadores suben al escenario para representar algunas de las realidades de la vida cotidiana. Las distintas escenas muestran y relatan el compromiso de los cuidadores como cónyuges, hijos, padres, amigos, etc., pero también las pruebas por las que han pasado.

Este teatro-foro permite un intercambio cordial entre los presentes y también entre el público y los actores después de cada escena.

El intercambio de puntos de vista sobre las distintas situaciones es enriquecedor y también permite a veces ver una dificultad desde otro ángulo y beneficiarse de la experiencia de los demás y de las soluciones que han encontrado en situaciones similares.

Es un momento divertido y reconfortante de respiro, consuelo y convivencia. Este momento de pausa y de compartir está dedicado a los cuidadores y a sus familiares enfermos.

Al final de la sesión, los participantes, los actores y los profesionales se reúnen para tomar un aperitivo, durante el cual se puede seguir debatiendo y obtener información de los profesionales presentes.

