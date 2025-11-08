THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 4211 KM Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 4211 KM
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Samedi 8 novembre à 20h30.
4211 km
4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée.
Yalda leur fille, née à Paris nous raconte …
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Saturday, November 8 at 8:30pm.
4211 km
4211 km is the distance between Paris and Teheran, the same distance covered by Mina and Fereydoun, who took refuge in France after a revolution stolen from them.
Their daughter Yalda, born in Paris, tells us …
German :
Samstag, den 8. November um 20.30 Uhr.
4211 km
4211 km ist die Entfernung zwischen Paris und Teheran, dieselbe Entfernung, die Mina und Fereydoun zurückgelegt haben, als sie nach einer Revolution, die ihnen gestohlen wurde, nach Frankreich flüchteten.
Yalda, ihre in Paris geborene Tochter, erzählt uns …
Italiano :
Sabato 8 novembre alle 20.30.
4211 km
4211 km è la distanza tra Parigi e Teheran, la stessa percorsa da Mina e Fereydoun che si sono rifugiati in Francia dopo una rivoluzione che è stata loro rubata.
La loro figlia Yalda, nata a Parigi, ci racconta …
Espanol :
Sábado 8 de noviembre a las 20.30 h.
4211 km
4211 km es la distancia entre París y Teherán, la misma que recorrieron Mina y Fereydoun, que vinieron a refugiarse a Francia tras una revolución que les fue robada.
Su hija Yalda, nacida en París, nos cuenta …
