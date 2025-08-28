THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 CARTES BLANCHES Thuir
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 20
Début : 2026-03-14 20:30:00
Samedi 14 mars à 20h30.
Cartes Blanches.
20 ans de rencontres, de constructions, d’étapes de succès, de gestes, de paroles…20 ans dansés par ceux qui ont parcouru la vie de la compagnie, de ses débuts à aujourd’hui.
Dans un décor intimiste de sal…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Saturday, March 14 at 8:30pm.
Cartes Blanches.
20 years of encounters, constructions, stages of success, gestures, words…20 years danced by those who have traversed the life of the company, from its beginnings to the present day.
In an intimate setting of sal…
German :
Samstag, den 14. März um 20.30 Uhr.
Cartes Blanches (Weiße Karten).
20 Jahre Begegnungen, Konstruktionen, Erfolgsschritte, Gesten, Worte… 20 Jahre getanzt von denjenigen, die das Leben der Kompanie von ihren Anfängen bis heute durchlaufen haben.
In einem intimen Dekor aus Sal…
Italiano :
Sabato 14 marzo alle 20.30.
Cartes Blanches.
20 anni di incontri, costruzioni, tappe di successo, gesti, parole… 20 anni danzati da chi ha attraversato la vita della compagnia, dagli inizi a oggi.
In una cornice intima di sal…
Espanol :
Sábado 14 de marzo a las 20.30 h.
Cartes Blanches.
20 años de encuentros, construcciones, etapas de éxito, gestos, palabras… 20 años bailados por quienes han recorrido la vida de la compañía, desde sus inicios hasta la actualidad.
En un marco íntimo de sal…
