THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 CHANGER L’EAU DES FLEURS Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 CHANGER L’EAU DES FLEURS

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Vendredi 13 février à 20h30.

D’après le best-seller de Valérie Perrin.

Pétillante et enjouée Violette Toussaint est la gardienne du cimitière de Briancion-en-Châlon, un petit village de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les conf…

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

English :

Friday February 13 at 8:30pm.

Based on the bestseller by Valérie Perrin.

Sparkling, cheerful Violette Toussaint is the janitor of the cemetery in Briancion-en-Châlon, a small village in Burgundy. Her daily routine is punctuated by her work and the conf…

German :

Freitag, den 13. Februar um 20:30 Uhr

Nach dem Bestseller von Valérie Perrin.

Die quirlige und fröhliche Violette Toussaint ist die Wächterin des Friedhofs von Briancion-en-Châlon, einem kleinen Dorf in Burgund. Ihr Alltag ist geprägt von ihrer Arbeit und den Konf…

Italiano :

Venerdì 13 febbraio alle 20.30.

Tratto dal bestseller di Valérie Perrin.

La spumeggiante e allegra Violette Toussaint è la custode del cimitero di Briancion-en-Châlon, un piccolo villaggio della Borgogna. La sua routine quotidiana è scandita dal lavoro e dalla conf…

Espanol :

Viernes 13 de febrero a las 20.30 h.

Basada en el bestseller de Valérie Perrin.

Violette Toussaint, alegre y jovial, es la encargada del cementerio de Briancion-en-Châlon, un pequeño pueblo de Borgoña. Su rutina diaria está marcada por el trabajo y la…

