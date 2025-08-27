THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 CONCERT DU NOUVEL AN Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 CONCERT DU NOUVEL AN
Thuir samedi 3 janvier 2026.
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 19 – 19 – 21
Tarif abonné
Début : 2026-01-03 20:30:00
Samedi 03 janvier à 20h30.
Concert du nouvel an.
sÔlis Orchestra sous la baguette de son chef Mehdi Lougraïda, s’associe pour la seconde année consécutive au compositeur et musicien Franck Garcia, ainsi qu’à sa complice de toujours l’immense pianist…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Saturday, January 03 at 8:30pm.
New Year’s concert.
sÔlis Orchestra, under the baton of its conductor Mehdi Lougraïda, joins forces for the second year running with composer and musician Franck Garcia, and his long-time accomplice, the immense pianist…
German :
Samstag, den 03. Januar um 20:30 Uhr.
Konzert zum neuen Jahr.
das sÔlis Orchestra unter der Leitung seines Dirigenten Mehdi Lougraïda arbeitet im zweiten Jahr in Folge mit dem Komponisten und Musiker Franck Garcia sowie mit seiner langjährigen Komplizin, dem immensen Pianisten…
Italiano :
Sabato 03 gennaio alle 20.30.
Concerto di Capodanno.
l’Orchestra sÔlis, sotto la guida del suo direttore Mehdi Lougraïda, unisce per il secondo anno consecutivo le forze con il compositore e musicista Franck Garcia e il suo complice di lunga data, l’immenso pianista…
Espanol :
Sábado 3 de enero a las 20.30 h.
Concierto de Año Nuevo.
la Orquesta sÔlis, bajo la batuta de su director Mehdi Lougraïda, se une por segundo año consecutivo al compositor y músico Franck Garcia, y a su cómplice de siempre, el inmenso pianista…
