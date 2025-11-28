THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 FLY ME TO THE MOON Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 FLY ME TO THE MOON

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Vendredi 28 et samedi 29 novembre à 20h30

De vieux tapis, de la poussière, de la ferraille…Et une bicyclette qui s’envole: deux clowns nous invitent à une folle odyssée ver la lune! Avec autant de tendresse que de drôlerie, ils nous embarquent dan…

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

English :

Friday, November 28 and Saturday, November 29 at 8:30 p.m

Old carpets, dust, scrap metal…and a bicycle that flies away: two clowns invite us on a crazy odyssey to the moon! With as much tenderness as wit, they take us on a journey to the moon…

German :

Freitag, 28. und Samstag, 29. November um 20:30 Uhr

Zwei Clowns laden uns zu einer verrückten Odyssee zum Mond ein: alte Teppiche, Staub, Schrott… und ein Fahrrad, das wegfliegt! Mit ebenso viel Zärtlichkeit wie Witz nehmen sie uns mit auf eine…

Italiano :

Venerdì 28 e sabato 29 novembre alle 20.30

Vecchi tappeti, polvere, rottami metallici… e una bicicletta che vola via: due clown ci invitano a una folle odissea sulla luna! Con tanta tenerezza quanto umorismo, ci accompagnano in un viaggio sulla luna…

Espanol :

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre a las 20.30 h

Alfombras viejas, polvo, chatarra… Y una bicicleta que sale volando: ¡dos payasos nos invitan a una loca odisea a la luna! Con tanta ternura como humor, nos llevan de viaje a la luna…

