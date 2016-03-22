THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 FUTUR 2000 Thuir
Dimanche 22 mars à 16h
Les Wackids sont des enfants des années 80. À cette époque, l’an 2000 c’était le futur.
On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de télétransportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la Télé…
+33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Sunday, March 22 at 4 p.m
The Wackids are children of the 80s. Back then, the year 2000 was the future.
We imagined flying cars, we got the Renault Clio. We dreamed of tele-transportation, we got the Nokia 3310. We fantasized about Tele…
German :
Sonntag, 22. März um 16 Uhr
Die Wackids sind Kinder der 80er Jahre. Damals war das Jahr 2000 die Zukunft.
Man stellte sich fliegende Autos vor, wir bekamen den Renault Clio. Man träumte von Teleportation, wir bekamen das Nokia 3310. Man fantasierte vom Fernsehen…
Italiano :
Domenica 22 marzo alle 16:00
I Wackid sono figli degli anni ’80. Allora il 2000 era il futuro.
Immaginavamo auto volanti, avevamo la Renault Clio. Sognavamo il teletrasporto, avevamo il Nokia 3310. Fantasticavamo sulla TV…
Espanol :
Domingo 22 de marzo a las 16.00 horas
Los Wackids son hijos de los años 80. Entonces, el año 2000 era el futuro.
Imaginábamos coches voladores, teníamos el Renault Clio. Soñábamos con el teletransporte, teníamos el Nokia 3310. Fantaseábamos con la televisión…
