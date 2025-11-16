THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LE CHEMIN DES MÉTAPHORES Thuir
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 6
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 11:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Dimanche 16 novembre 11h et 16h
Le chemin des métaphores.
Suite à une rencontre inespérée Max choisit un chemin différent et en profitant du temps qui passe il apprend à savourer la vie…Dans un décor de fête foraine où tout semble s’être arrêté,…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Sunday, November 16 11 a.m. and 4 p.m
The path of metaphors.
Following an unexpected encounter, Max chooses a different path and, by enjoying the passing of time, learns to savor life…In a fairground setting where everything seems to have come to a standstill,…
German :
Sonntag, 16. November 11 Uhr und 16 Uhr
Der Weg der Metaphern.
Nach einer unverhofften Begegnung wählt Max einen anderen Weg und indem er die Zeit nutzt, die vergeht, lernt er, das Leben zu genießen…In einer Kulisse wie auf einem Jahrmarkt, wo alles stehen geblieben zu sein scheint,…
Italiano :
Domenica 16 novembre ore 11 e 16
Il sentiero delle metafore.
In seguito a un incontro inaspettato, Max sceglie una strada diversa e, sfruttando il tempo che passa, impara ad assaporare la vita… In un luna park dove tutto sembra essersi fermato,…
Espanol :
Domingo 16 de noviembre 11.00 y 16.00 horas
El camino de las metáforas.
Tras un encuentro inesperado, Max elige un camino diferente y, aprovechando al máximo el tiempo que pasa, aprende a saborear la vida… En un parque de atracciones donde todo parece haberse detenido,…
